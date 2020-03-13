В ополчении ДНР раскрыли детали вспыхнувшего под Донецком боя с военными ВСУ

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13 марта 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В Народной милиции самопровозглашенной ДНР проинформировали о том, что в районе поселка Пески, расположенного под Донецком, сегодня вспыхнул бой с военными Вооруженных сил Украины. Об этом рассказывается в заметке, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Как стало известно изданию «Новороссия» от ополченцев, в пятницу утром ВСУ обстреляли из минометов окраину столицы республики, после чего Народная милиция открыла ответный огонь по противнику. Силы ДНР применили тяжелые гаубицы и минометы. Других подробностей боестолкновения пока нет.

Ранее сообщалось, что Украине предрекли экономическую катастрофу из-за мирового кризиса.