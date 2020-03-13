Оглашен прогноз о невиданной для независимой Украины экономической катастрофе

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13 марта 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

На планете развивается кризис, который обернется для Украины невиданной для нее за годы независимости экономической катастрофой. С соответствующим прогнозом выступил Сергей Саливон, глава департамента экономической политики Федерации работодателей бывшей советской республики.

Как предсказал эксперт на своей странице в Facebook, последствия грядущего кризиса станут для Украины более тяжелыми, чем те, что произошли в 1998-м и 2008 годах. Вина за это, по мнению Саливона, лежит на властях страны, которые «при бодром одобрении западных кураторов абсолютно прямо делали все для ухудшения ситуации».

Автор поста допустил, что следующей зимой украинцы начтут получать продуктовые наборы, которые ООН направляет в беднейшие страны Африки в качестве гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что Ирина Гаврилова, киевский обозреватель, рассказала о «поворотном событии» для политической судьбы президента Владимира Зеленского.