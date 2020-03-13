Киевский эксперт назвала «поворотное событие» для политической судьбы Зеленского

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13 марта 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, globallookpress.com

Произошедшее накануне нападение украинских националистов на советника секретаря Совнацбеза Сергея Сивохо стало «поворотным событием» для политической судьбы президента Владимира Зеленского. Такое мнение озвучила Ирина Гаврилова, киевский эксперт.

По словам Гавриловой, если глава государства спасует перед радикалами и не предпримет против них силовых мер, инциденты, подобные тому, что случился с Сивохо, будут повторяться в дальнейшем. Процитированный «ПолитНавигатором» аналитик предсказала, что в случае бездействия Зеленского однажды его самого «просто выволокут из кабинета».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Госдуме допустили будущее присоединение территорий Украины и Прибалтики к России.