В Госдуме допустили будущее присоединение земель Украины и Прибалтики к России

В Государственной Думе допустили будущее присоединение земель Украины и прибалтийских республик к Российской Федерации. По данному вопросу высказался Петр Толстой, первый заместитель председателя нижней палаты парламента.
Депутат отметил, что произошедшее в 2014 году вхождение в состав РФ Крыма – это «возвращение нашей русской земли». «И не последнее, я надеюсь», - добавил Толстой.
Отвечая на уточняющий вопрос автора YouTube-программы «Первый проект» о том, какие территории Россия может вернуть в будущем, вице-спикер предложил подождать пятьдесят лет и посмотреть удастся ли сохраниться в своих нынешних границах Украине и «злобным карликам, которые все время тявкают на нас» (намек на прибалтийские страны – АН).
Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Мельничук, бывший украинский комбат, раскрыл детали убийства журналистов ВГТРК в Донбассе летом 2014 года.