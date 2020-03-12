В Госдуме допустили будущее присоединение земель Украины и Прибалтики к России

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12 марта 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Государственной Думе допустили будущее присоединение земель Украины и прибалтийских республик к Российской Федерации. По данному вопросу высказался Петр Толстой, первый заместитель председателя нижней палаты парламента.

Депутат отметил, что произошедшее в 2014 году вхождение в состав РФ Крыма – это «возвращение нашей русской земли». «И не последнее, я надеюсь», - добавил Толстой.

Отвечая на уточняющий вопрос автора YouTube-программы «Первый проект» о том, какие территории Россия может вернуть в будущем, вице-спикер предложил подождать пятьдесят лет и посмотреть удастся ли сохраниться в своих нынешних границах Украине и «злобным карликам, которые все время тявкают на нас» (намек на прибалтийские страны – АН).

Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Мельничук, бывший украинский комбат, раскрыл детали убийства журналистов ВГТРК в Донбассе летом 2014 года.