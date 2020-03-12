Бывший украинский комбат раскрыл детали убийства журналистов ВГТРК в Донбассе в 2014-м

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12 марта 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Сергей Мельничук, бывший командир одного из украинских националистических батальонов, рассказал СМИ подробности убийства сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина под Луганском летом 2014 года.

По словам собеседника журналистов, во время боя он заметил, что возле поста ГАИ «собираются люди и периодически выходят на подмогу» силам противника. Мельничук связался с артиллеристами и попросил их атаковать названный район. В результате удара смертельные ранения получили от десяти до пятнадцати ополченцев и журналисты ВГТРК.

Как пишет «ПолитНавигатор», экс-комбат также рассказал, что Надежда Савченко, получившая в России срок за пособничество в убийстве Корнелюка и Волошина, к моменту их гибели уже находилась в плену и не имела физической возможности заниматься корректировкой огня.

Ранее в четверг сообщалось, что в Госдуме РФ предположили, когда Украина может начать массированное наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.