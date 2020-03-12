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В Госдуме выявили возможный срок начала масштабного наступления Киева на ЛДНР

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

В Госдуме выявили возможный срок начала масштабного наступления Киева на ЛДНР
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В Государственной Думе РФ предположили, когда Вооруженные силы Украины могут начать масштабное наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался депутат Виктор Водолацкий.

Как отметил парламентарий, заявления, которые звучат из уст президента Владимира Зеленского, говорят о том, что Киев намерен реализовать военный сценарий в Донбассе. Также вероятным признаком подготовки Украины к наступательной операции, по мнению Водолацкого, является возвращение подразделений ВСУ на исходные позиции, которые они покинули в ходе разведения сторон.

Согласно прогнозу представителя Госдумы, Зеленский может отдать приказ о начале масштабной атаки на ДНР и ЛНР в преддверии 75-летия Великой Победы.  

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Сергей Марков, отечественный политический эксперт, назвал предполагаемого виновника уничтожения Boeing MH17 в Донбассе.

 

ДЦ

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