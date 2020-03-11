Политолог Марков раскрыл возможного виновника уничтожения Boeing MH17 в Донбассе

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11 марта 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

Выполнявший рейс MH17 малайзийский Boeing был сбит в небе над Донбассом в результате заговора в Службе безопасности Украины (СБУ). Такую версию в разговоре со СМИ озвучил Сергей Марков, отечественный политический эксперт.

Согласно точке зрения аналитика, ставшего собеседником ФАН, международное расследование авиакатастрофы «фальсифицировано полностью». Как полагает Марков, «самая очевидная версия» случившегося в июле 2014 года заключается в том, что инцидент организовала СБУ с целью объявления непризнанных республик Донбасса террористическими организациями. По мнению политолога, ответственность за гибель Boeing должны понести руководители Службы того времени во главе с Валентином Наливайченко.

Ранее в среду сообщалось, что украинский волонтер Наталья Юсупова рассказала об «аде» в зоне военного конфликта на востоке страны.