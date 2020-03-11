Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Волонтер сообщила об «аде» в Донбассе и раскрыла рекордные с 2016-го потери ВСУ

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Волонтер сообщила об «аде» в Донбассе и раскрыла рекордные с 2016-го потери ВСУ
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в зоне военного конфликта на востоке страны. Об этом заявила Наталья Юсупова, волонтер, помогающая украинской армии.

«На фронте ад», - отметила Юсупова. По ее словам, киевские силовики «умирают по дороге и в госпиталях», получают в боестолкновениях с ополченцами Донбасса ожоговые, пулевые и осколочные ранения.

Как рассказала волонтер, только за первые десять дней марта погибли девять военных ВСУ, еще сорок ранены. Таких больших потерь не было с 2016 года, процитировала Наталью Юсупову «Русская весна».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Александр Ходаковский, бывший командир ополчения ДНР, заявил о «фактическом признании» властями Украины потери части Донбасса.

 

ДЦ

Политика

Российско-турецкие отношения. Будущее в тумане

Российско-турецкие отношения. Будущее в тумане

Если окунуться в старину, то можно отметить, что русско-турецкие отношения всегда были полны сложностей и конфликтов. Глобальное противостояние между Россией и Турцией началось ещё во времена Османской империи и её расширения. А само расширение Империи Османов случилось на рубеже XV-XVI веков. В 1453 году был захвачен и разрушен Константинополь, столица Восточной Римской империи.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью