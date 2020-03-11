Волонтер сообщила об «аде» в Донбассе и раскрыла рекордные с 2016-го потери ВСУ

Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в зоне военного конфликта на востоке страны. Об этом заявила Наталья Юсупова, волонтер, помогающая украинской армии.
«На фронте ад», - отметила Юсупова. По ее словам, киевские силовики «умирают по дороге и в госпиталях», получают в боестолкновениях с ополченцами Донбасса ожоговые, пулевые и осколочные ранения.
Как рассказала волонтер, только за первые десять дней марта погибли девять военных ВСУ, еще сорок ранены. Таких больших потерь не было с 2016 года, процитировала Наталью Юсупову «Русская весна».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Александр Ходаковский, бывший командир ополчения ДНР, заявил о «фактическом признании» властями Украины потери части Донбасса.