Появились видео ракетных ударов сил ДНР по грузовику и блиндажу ВСУ в Донбассе

Выложены видео, на которых запечатлено применение бойцами самопровозглашенной ДНР противотанковых ракетных комплексов (ПТУР) в зоне конфликта в Донбассе. Данные ролики доступны для просмотра на YouTube-канале «Сводки ополчения».
На одной из записей показано, как ПТУР поражает грузовой автомобиль Вооруженных сил Украины. Авторы канала утверждают, что эти кадры были сделаны 8 марта.
На втором видео продемонстрирован взрыв ракетой украинского блиндажа под Песками 9 марта.
Ранее сообщалось, что в Народной милиции ДНР выступили с экстренным заявлением о сегодняшних боестолкновениях, произошедших в районе Донецка.