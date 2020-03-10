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Появились видео ракетных ударов сил ДНР по грузовику и блиндажу ВСУ в Донбассе

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Появились видео ракетных ударов сил ДНР по грузовику и блиндажу ВСУ в Донбассе
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Выложены видео, на которых запечатлено применение бойцами самопровозглашенной ДНР противотанковых ракетных комплексов (ПТУР) в зоне конфликта в Донбассе. Данные ролики доступны для просмотра на YouTube-канале «Сводки ополчения».

На одной из записей показано, как ПТУР поражает грузовой автомобиль Вооруженных сил Украины. Авторы канала утверждают, что эти кадры были сделаны 8 марта.

На втором видео продемонстрирован взрыв ракетой украинского блиндажа под Песками 9 марта.

Ранее сообщалось, что в Народной милиции ДНР выступили с экстренным заявлением о сегодняшних боестолкновениях, произошедших в районе Донецка.

 

ДЦ

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