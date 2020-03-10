ДНР сделала экстренное заявление о бое под Донецком и новых потерях армии Украины

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10 марта 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Народная милиция ДНР сделала экстренное столкновение о военной ситуации, сложившейся в районе Донецка.

Несколько часов назад украинский журналист Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook о боях в Песках и под Авдеевкой. Согласно утверждению Бутусова, столкновение спровоцировали ополченцы, атаковавшие позиции киевских силовиков из минометов и гаубиц.

В ДНР возложили ответственность за случившееся на противника. В экстренном заявлении Народной милиции говорится, что военные из 57-й бригады ВСУ обстреляли из минометов территорию республики, выпустив свыше сорока снарядов.

Также Народная милиция проинформировала, что сегодня в районе Донецка подорвались на минных полях два автомобиля ВСУ. В результате 57-й бригада потеряла не менее пятерых человек убитыми и шестерых - ранеными.

Ранее во вторник сообщалось, что в российской Госдуме предсказали возможное будущее самопровозглашенных республик Донбасса.