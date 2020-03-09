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На Украине предсказали вероятное будущее ДНР и ЛНР после воссоединения с Киевом

, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине предсказали вероятное будущее ДНР и ЛНР после воссоединения с Киевом
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

На Украине предсказали, какое будущее может ждать территории ДНР и ЛНР после возвращения в состав страны. По данному вопросу высказалась придерживающаяся националистических взглядов писательница Оксана Забужко.

По словам Забужко, процитированной «ПолитНавигатором», часть Донбасса, подконтрольная в настоящее время властям непризнанных республик, после реинтеграции необходимо сделать карантинной зоной. Там следует провести обработку «испорченного» населения с помощью специальных программ, заявила литератор.

Оксана Забужко добавила, что Украине пригодится опыт прибалтийских республик в отношении местных «неграждан».

Ранее политолог Сергей Марков рассказал, почему президент Владимир Зеленский позволяет себе «хамские» высказывания в адрес главы РФ Владимира Путина. Также сообщалось, что на Украине поведали о желании нового премьера Дениса Шмыгаля получить от Москвы взятку за возобновление водоснабжения Крыма.

 

ДЦ

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