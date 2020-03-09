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Российский политолог Марков раскрыл причину «хамства» Зеленского в адрес Путина

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Российский политолог Марков раскрыл причину «хамства» Зеленского в адрес Путина
Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Сергей Марков, отечественный политический эксперт, рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский позволяет себе «хамские» высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина. Аналитик посвятил данной теме один из своих последних постов в социальной сети Facebook.

Несколько дней назад Зеленский дал интервью британской газете The Guardian, в ходе которого, в частности, выступил с утверждением, что отвел Путину один год на выполнение минских договоренностей.

Марков назвал подобные заявления главы Украины «хамскими». По мнению политолога, Владимир Зеленский ведет себя таким образом, чтобы принудить Россию согласиться на проведение нового «нормандского саммита». Некоторое время назад в Москве дали понять, что следующий раунд переговоров не состоится, если Киев не выполнит решения предыдущей встречи.

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ДЦ

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