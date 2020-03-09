На Украине поведали о желании премьера Шмыгаля получить от РФ миллиардную взятку за отмену блокады Крыма

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9 марта 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Борис Бабин, бывший «представитель президента Украины в Крыму», прокомментировал заявление нового главы правительства страны Дениса Шмыгаля о возможности прекратить водную блокаду полуострова. По данному вопросу Бабин высказался в разговоре со СМИ.

По мнению собеседника журналистов, процитированного «ПолитНавигатором», за словами Шмыгаля кроется желание получить от России взятку за снятие блокады. Премьер-министр рассчитывает на незаконное денежное вознаграждение в размере одного миллиарда долларов, отметил Борис Бабин.

Ранее киевский эксперт Михаил Самусь раскрыл «главный козырь» Украины в противостоянии с Москвой. Кроме того, сообщалось, что в СМИ назвали предполагаемого организатора уничтожения Boeing MH17 в Донбассе.