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На Украине поведали о желании премьера Шмыгаля получить от РФ миллиардную взятку за отмену блокады Крыма

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине поведали о желании премьера Шмыгаля получить от РФ миллиардную взятку за отмену блокады Крыма
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Борис Бабин, бывший «представитель президента Украины в Крыму», прокомментировал заявление нового главы правительства страны Дениса Шмыгаля о возможности прекратить водную блокаду полуострова. По данному вопросу Бабин высказался в разговоре со СМИ.

По мнению собеседника журналистов, процитированного «ПолитНавигатором», за словами Шмыгаля кроется желание получить от России взятку за снятие блокады. Премьер-министр рассчитывает на незаконное денежное вознаграждение в размере одного миллиарда долларов, отметил Борис Бабин.

Ранее киевский эксперт Михаил Самусь раскрыл «главный козырь» Украины в противостоянии с Москвой. Кроме того, сообщалось, что в СМИ назвали предполагаемого организатора уничтожения Boeing MH17 в Донбассе.

 

ДЦ

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На Украине поведали о желании премьера Шмыгаля получить от РФ миллиардную взятку за отмену блокады Крыма

Новый премьер Украины захотел получить от России миллиардную взятку за отмену блокады Крыма?

Борис Бабин, бывший «представитель президента Украины в Крыму», прокомментировал заявление нового главы правительства страны Дениса Шмыгаля о возможности прекратить водную блокаду полуострова.

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