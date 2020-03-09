Киевский аналитик раскрыл «главный и последний козырь» Украины в борьбе с Россией

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9 марта 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Организованная Украиной водная блокада Крымского полуострова является «главным и последним козырем» страны в противоборстве с Российской Федерацией. С таким заявлением выступил Михаил Самусь, киевский эксперт.

Как полагает аналитик, «чем больше будет болеть России Крым, тем больше, мощнее и красивее будет этот козырь».

Самусь призвал украинские власти не обсуждать с Москвой вопрос возобновления подачи воды в регион сейчас, отложив переговоры на год. Эксперт допустил, что к марту 2021-го в Крыму из-за блокады сложится катастрофическая ситуация, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее на страницах отечественных сетевых СМИ назвали возможного виновника крушения Boeing MH17 на территории Донецкой области. Также сообщалось, что писатель Захар Прилепин поведал о нарушениях минских договоренностей ополчением ДНР.