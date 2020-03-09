Киевский аналитик раскрыл «главный и последний козырь» Украины в борьбе с Россией

Организованная Украиной водная блокада Крымского полуострова является «главным и последним козырем» страны в противоборстве с Российской Федерацией. С таким заявлением выступил Михаил Самусь, киевский эксперт.
Как полагает аналитик, «чем больше будет болеть России Крым, тем больше, мощнее и красивее будет этот козырь».
Самусь призвал украинские власти не обсуждать с Москвой вопрос возобновления подачи воды в регион сейчас, отложив переговоры на год. Эксперт допустил, что к марту 2021-го в Крыму из-за блокады сложится катастрофическая ситуация, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Ранее на страницах отечественных сетевых СМИ назвали возможного виновника крушения Boeing MH17 на территории Донецкой области. Также сообщалось, что писатель Захар Прилепин поведал о нарушениях минских договоренностей ополчением ДНР.