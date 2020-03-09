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Назван предполагаемый организатор уничтожения Boeing MH17 в небе над Донбассом

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Назван предполагаемый организатор уничтожения Boeing MH17 в небе над Донбассом
Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Операцию по уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью, произошедшего в июле 2014 года, организовало Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов. Такая версия изложена на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как полагает автор «Русской весны», гибель самолета, выполнявшего рейс MH17, понадобилась американской стороне, чтобы сорвать готовившееся в тот момент наступление ополченцев, ввести новые санкции против Москвы и ограничить ее действия. Данные цели были достигнуты, говорится в процитированном материале.

Ранее писатель Захар Прилепин рассказал о нарушениях силами ДНР минских договоренностей. Кроме того, сообщалось, что экс-командир ополченцев Игорь Стрелков спрогнозировал возобновление полномасштабных боевых действий на востоке Украины.

 

ДЦ

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