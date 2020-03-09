Стрелков предрек неизбежное возобновление полноценной войны Украины с ДНР и ЛНР

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9 марта 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

На территории Донбасса в будущем обязательно произойдет возобновление полномасштабных боевых действий. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев самопровозглашенной ДНР.

По словам Стрелкова, на Украине идет «непрерывная накачка военных, армии и спецслужб», поэтому наступление новой острой стадии вооруженного конфликта Киева с Донецком и Луганском неизбежно. Когда конкретно произойдет эскалация и к чему она приведет, экс-командир сказать затруднился, пишет «ПолитНавигатор».

Ранее в интернете разместили видео, на котором запечатлено уничтожение ополченцами грузовика украинской армии. Кроме того, сообщалось, что политик Михаил Саакашвили заявил об опасности распада бывшей советской республики на шесть частей.