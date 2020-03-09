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Михаил Саакашвили заявил о планах России расчленить Украину на шесть частей

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Саакашвили заявил о планах России расчленить Украину на шесть частей
Политик Михаил Саакашвили, Alexandr Gusev / globallookpress.com

Власти Российской Федерации якобы осуществляют план, направленный на расчленение Украины на «шесть разных территорий». С соответствующим заявлением выступил Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Саакашвили, Киев сможет помешать реализации замысла своего «врага» в лице Москвы, если в стране начнется экономический подъем. В противном случае Украину ждет распад, предсказал экс-губернатор.

Ранее отечественный журналист Андрей Бабицкий спрогнозировал проведение Россией операции по принуждению Киева к миру с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что в сеть выложили видео уничтожения грузовика украинской армии ополчением Донбасса.

 

ДЦ

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