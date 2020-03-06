Журналист предсказал признание Москвой ДНР и ЛНР и переброску в Донбасс армии РФ

//В мире 13+

6 марта 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация в будущем проведет операцию по принуждению Украины к миру в Донбассе. С соответствующим прогнозом выступил отечественный журналист Андрей Бабицкий.

Бабицкий отметил, что представители официального Киева в открытую отказываются следовать минским договоренностям, поэтому Москва через некоторое время откажется от позиции о безальтернативности данных соглашений для процесса урегулирования. Журналист полагает, что в будущем Россия повторит на востоке Украины сценарий, претворенный в жизнь в 2008 году после нападения Грузии на Южную Осетию. В рамках данного сценария РФ признает независимость ДНР и ЛНР и разместит на их территории свои войска, предсказал Андрей Бабицкий.

Ранее эксперт Олег Неменский назвал силу, которая способна попытаться свергнуть украинского лидера Владимира Зеленского. Кроме того, сообщалось, что появилась информация, содержащая подробности ликвидации киевскими спецслужбами командира ополченцев ДНР Гиви.