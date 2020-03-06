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Контрразведчик СБУ раскрыл детали операции по уничтожению командира ДНР Гиви

, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

Контрразведчик СБУ раскрыл детали операции по уничтожению командира ДНР Гиви
Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Олег Сугерей, контрразведчик из Службы безопасности Украины, раскрыл детали операции по уничтожению командира ополченцев ДНР Михаила Толстых, получившего известность по позывному «Гиви». Толстых убили в феврале 2017 года в Макеевке.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Сугерея, украинская сторона готовила операцию два года, на ее исполнение ушло порядка десяти дней. Как рассказал киевский контрразведчик, СБУ воспользовалась «любвеобильностью» Гиви и внедрила в его окружение своего агента. Эта женщина, которую Олег Сугерей охарактеризовал как «известную блондиночку», заложила бомбу в кабинет Михаила Толстых. В результате срабатывания взрывного устройства командир ополченцев погиб.

Ранее сегодня в ДНР выступили с экстренным заявлением о срыве Киевом мирного урегулирования в Донбассе. Кроме того, сообщалось, что Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, навал цель «войны», которую якобы ведет Россия против этого государства.

 

ДЦ

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