ДНР сделала экстренное заявление о срыве ВСУ мирного урегулирования в Донбассе

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6 марта 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины срывают мирное урегулирование военного конфликта на территории Донбасса. Об этом говорится в экстренном заявлении, с которым выступило сегодня ополчение ДНР.

В Народной милиции непризнанной республики проинформировали, что в районе населенного пункта Петровское-Богдановка зафиксировано возвращение киевских военных на рубежи внутри участка разведения. Установлено, что в настоящий момент бойцы ВСУ занимаются оборудованием новых позиций.

Также в заявлении рассказывается, что украинские силовики обстреляли с целью срыва процесса урегулирования собственные укрепления, расположенные на окраине села Викторовка.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Киеве назвали цель «войны России с Украиной».