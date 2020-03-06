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ДНР сделала экстренное заявление о срыве ВСУ мирного урегулирования в Донбассе

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

ДНР сделала экстренное заявление о срыве ВСУ мирного урегулирования в Донбассе
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины срывают мирное урегулирование военного конфликта на территории Донбасса. Об этом говорится в экстренном заявлении, с которым выступило сегодня ополчение ДНР.

В Народной милиции непризнанной республики проинформировали, что в районе населенного пункта Петровское-Богдановка зафиксировано возвращение киевских военных на рубежи внутри участка разведения. Установлено, что в настоящий момент бойцы ВСУ занимаются оборудованием новых позиций.

Также в заявлении рассказывается, что украинские силовики обстреляли с целью срыва процесса урегулирования собственные укрепления, расположенные на окраине села Викторовка.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Киеве назвали цель «войны России с Украиной».

 

ДЦ

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Вооруженные силы Украины срывают мирное урегулирование военного конфликта на территории Донбасса. Об этом говорится в экстренном заявлении, с которым выступила в пятницу Народная милиция ДНР.

Вооруженные силы Украины срывают мирное урегулирование военного конфликта на территории Донбасса. Об этом говорится…

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