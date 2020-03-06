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В Киеве предсказали развал России и назвали цель «войны Москвы против Украины»

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве предсказали развал России и назвали цель «войны Москвы против Украины»
Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Yevhen Kotenko / globallookpress.com

Власти Российской Федерации осознают, что она является «искусственным образованием», поэтому ведут «войну» с Украиной. С соответствующим утверждением выступил Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза.

Согласно точке зрения киевского чиновника, РФ «нужно создавать себе внешнего врага, чтобы не рассыпаться».

Данилов добавил, что Россия в будущем якобы должна развалиться, как это ранее произошло с СССР, пишет «ПолитНавигатор».

Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи ополчению самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Российское руководство подобные утверждения опровергает.

Ранее сообщалось, что украинский журналист Юлия Мостовая рассказала, какие регионы могут отделиться от страны после Донбасса и Крыма.

 

ДЦ

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