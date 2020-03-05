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Журналист назвала кандидатов на отделение от Украины вслед за Донбассом и Крымом

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист назвала кандидатов на отделение от Украины вслед за Донбассом и Крымом
Военнослужащий Нацгвардии Украины возле здания Верховной Рады, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Юлия Мостовая, журналист из Киева, рассказала, какие регионы могут отделиться от Украины вслед за Донбассом и Крымом. Точка зрения Мостовой приведена в заметке, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание Shark News, журналист спрогнозировала прекращение существования Украины в обозримом будущем. По словам представителя СМИ, в настоящий момент Киев близок к потере контроля над Львовом, Одессой, Сумами и Харьковом.

В сложившейся ситуации виновато руководство страны, отметила Юлия Мостовая. Согласно ее точке зрения, почти во всех украинских регионах на постах губернаторов находятся безвольные люди, которые ничего не решают.

Ранее Александр Бородай, бывший премьер ДНР, поведал о разложении республик Донбасса проникшими во власть агентами киевских спецслужб.

 

ДЦ

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