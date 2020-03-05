Экс-премьер ДНР поведал о разложении республик Донбасса агентами Киева во власти

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5 марта 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Бойцы ополчения Донбасса, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Александр Бородай, бывший глава правительства Донецкой народной республики, прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого в 2015 года командира ополчения Алексея Мозгового виновным в расстреле автомобиля с мирными людьми.

Бородай в разговоре с корреспондентом «Новороссии» назвал «дело Мозгового», ставшего «символом непокоренного Донбасса», «идеологической диверсией». По словам экс-премьера, на некоторых высоких постах во властных структурах ДНР и ЛНР работают агенты украинских и западных спецслужб. Как заявил Александр Бородай, эти люди занимаются разложением республик «путем нанесения ударов по идеалам, идеологии и символам».

Ранее Андрей Мишин, киевский политический эксперт, озвучил выгоду войны в Донбассе для Соединенных Штатов. Также сообщалось, что в Верховной Раде раскрыли возможную причину будущего распада Украины.