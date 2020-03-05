Все новости >>

//В мире 13+

Экс-премьер ДНР поведал о разложении республик Донбасса агентами Киева во власти

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Экс-премьер ДНР поведал о разложении республик Донбасса агентами Киева во власти
Бойцы ополчения Донбасса, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Александр Бородай, бывший глава правительства Донецкой народной республики, прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого в 2015 года командира ополчения Алексея Мозгового виновным в расстреле автомобиля с мирными людьми.

Бородай в разговоре с корреспондентом «Новороссии» назвал «дело Мозгового», ставшего «символом непокоренного Донбасса», «идеологической диверсией». По словам экс-премьера, на некоторых высоких постах во властных структурах ДНР и ЛНР работают агенты украинских и западных спецслужб. Как заявил Александр Бородай, эти люди занимаются разложением республик «путем нанесения ударов по идеалам, идеологии и символам».

Ранее Андрей Мишин, киевский политический эксперт, озвучил выгоду войны в Донбассе для Соединенных Штатов. Также сообщалось, что в Верховной Раде раскрыли возможную причину будущего распада Украины.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Российская Федерация и Турция в военном отношении являются представителями разных лиг. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого командира ополчения Алексея Мозгового виновным в расстреле автомобиля с мирными людьми.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о первом впечатлении после встречи с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. Известно, что глава правительства…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принес публичные извинения за оскорбления бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко в адрес телеведущей Тины Канделаки…

//новости ан