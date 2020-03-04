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В Верховной Раде назвали причину возможного будущего распада Украины на части

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

В Верховной Раде назвали причину возможного будущего распада Украины на части
Депутат Верховной Рады Украины Юрий Бойко, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Массовая миграция из регионов Украины за рубеж способна в будущем привести к ее распаду на части. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Юрий Бойко, депутат Верховной Рады.

Согласно оценке, высказанной парламентарием, ситуация с трудовой миграцией угрожает дальнейшему существованию страны как единого целого.

Бывший украинский парламентарий Елена Бондаренко в разговоре с российскими журналистами высказала иное мнение. По словам Бондаренко, ставшей собеседницей издания kp.ru, причиной дезинтеграции Украины может стать вытеснение русского языка. Если языковая политика Киева не изменится, у страны не будет шансов сохраниться в нынешних границах, отметила экс-депутат.

Ранее киевский эксперт Михаил Погребинский указал на ошибку в политике России в отношении Украины. Также сообщалось, что Николай Стариков, отечественный общественный деятель и писатель, обозначил единственную цель приведения к власти в соседнем государстве Владимира Зеленского.

 

ДЦ

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