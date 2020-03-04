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Политик из РФ назвал единственную цель приведения к власти на Украине Зеленского

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Политик из РФ назвал единственную цель приведения к власти на Украине Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Николай Стариков, отечественный политический деятель и писатель, назвал единственную цель, для которой к власти на Украине привели Владимира Зеленского. Стариков процитирован в материале, размещенном в блогосфере.

По словам политика, задача Зеленского состоит не в том, чтобы урегулировать вооруженный конфликт на территории Донбасса или наладить отношения с Россией. Как полагает Стариков, единственная цель, которую поставили перед главой государства способствовавшие его избранию силы, - реализация программы приватизации земли.

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