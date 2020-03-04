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Киевский эксперт Погребинский раскрыл ошибку в политике властей России на Украине

, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Киевский эксперт Погребинский раскрыл ошибку в политике властей России на Украине
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Михаил Погребинский, киевский эксперт, указал на ошибку в политике властей Российской Федерации на Украине. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.

По словам Погребинского, ставшего собеседником издания kp.ru, Москва долгое время недостаточно жестко реагировала на антироссийские шаги украинских властей. Как считает аналитик, РФ уже давно могла бы потребовать от Киева лояльности хотя бы в отношении русского языка под угрозой сворачивания экономических отношений между странами.

Ранее российский общественный деятель и писатель Николай Стариков назвал единственную цель приведения к власти в соседней стране Владимира Зеленского. Кроме того, сообщалось, что в экспертном сообществе допустили «политическое уничтожение» руководства Украины из-за китайского коронавируса.

 

ДЦ

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