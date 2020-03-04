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Украинский политолог раскрыл выгоду войны в Донбассе для Соединенных Штатов

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политолог раскрыл выгоду войны в Донбассе для Соединенных Штатов
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Соединенным Штатам выгоден вооруженный конфликт в Донбассе, продолжающийся с весны 2014 года. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Андрей Мишин, украинский политический эксперт.

По словам специалиста, процитированного «ПолитНавигатором», санкции, введенные против Москвы в связи с боевыми действиями на востоке Украины, позволяют «держать Россию в упряжке». Рестриктивные меры нужны Вашингтону, чтобы РФ не сближалась с Китаем, объяснил Мишин. Согласно его точке зрения, углубление сотрудничества между Москвой и Пекином представляет прямую угрозу для США.

Ранее в Раде раскрыли предполагаемую причину будущего распада Украины. Кроме того, сообщалось, что эксперт Михаил Погребинский назвал ошибку властей России на украинском направлении.

 

ДЦ

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