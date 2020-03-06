Аналитик из РФ назвал способную попытаться свергнуть Зеленского силу на Украине

Украинские националисты могут попытаться отстранить от власти президента Владимира Зеленского силовым путем. Соответствующую точку зрения озвучил Олег Неменский, российский политический эксперт.
Как отметил аналитик, о планах свергнуть Зеленского открыто говорит один из лидеров праворадикалов Андрей Билецкий. По словам Неменского, у националистов есть ресурсы для осуществления государственного переворота, однако вряд ли они успеют реализовать задуманное до того, как на Украине примут закон о приватизации земли. Ультраправые выступают резко против данного документа.
Ранее сегодня в непризнанной ДНР заявили о срыве украинскими военными мирного урегулирования в Донбассе. Кроме того, сообщалось, что агент СБУ рассказал подробности операции по ликвидации командира ополченцев Гиви.