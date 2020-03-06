Аналитик из РФ назвал способную попытаться свергнуть Зеленского силу на Украине

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6 марта 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, globallookpress.com

Украинские националисты могут попытаться отстранить от власти президента Владимира Зеленского силовым путем. Соответствующую точку зрения озвучил Олег Неменский, российский политический эксперт.

Как отметил аналитик, о планах свергнуть Зеленского открыто говорит один из лидеров праворадикалов Андрей Билецкий. По словам Неменского, у националистов есть ресурсы для осуществления государственного переворота, однако вряд ли они успеют реализовать задуманное до того, как на Украине примут закон о приватизации земли. Ультраправые выступают резко против данного документа.

Ранее сегодня в непризнанной ДНР заявили о срыве украинскими военными мирного урегулирования в Донбассе. Кроме того, сообщалось, что агент СБУ рассказал подробности операции по ликвидации командира ополченцев Гиви.