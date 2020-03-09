Опубликовано видео уничтожения ополченцами грузовика ВСУ противотанковой ракетой

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9 марта 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Боевая техника армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В зоне боевых действий в Донбассе ополченцы уничтожили из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию распространил в интернете штаб военной операции Киева против непризнанных ДНР и ЛНР.

Из сводки, составленной пресс-центром штаба, следует, что инцидент произошел накануне. В результате попадания ракеты в транспортное средство погиб один военный. Еще двое получили ранения.

В настоящее время в сети доступно для просмотра видео, на котором запечатлена данная атака. Ролик появился на YouTube-канале «Сводки ополчения».

Ранее сообщалось, что отечественный журналист Андрей Бабицкий предсказал проведение Москвой операции по принуждению Украины к миру в Донбассе.