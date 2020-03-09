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Прилепин признал «радикальные» нарушения ополченцами Донбасса минских соглашений

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Журнал «Глаза»

Прилепин признал «радикальные» нарушения ополченцами Донбасса минских соглашений
Писатель Захар Прилепин, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российский писатель Захар Прилепин, принимавший участие в конфликте на востоке Украины на стороне ДНР, признал факт неоднократного нарушения ополченцами минских договоренностей. По данному вопросу литератор высказался в разговоре с журналистами.

По словам Прилепина, силам ДНР и соседней ЛНР «приходилось и приходится отвечать» на агрессивные действия киевских военных в зоне боевых действий. Писатель, ставший собеседником журнала «Глаза», вспомнил, что его батальон «иной раз радикально нарушал» минские соглашения. Как выразился Захар Прилепин, ополченцы занимались «полным правовым беспределом».

Ранее Игорь Стрелков, бывший глава Минобороны ДНР, предсказал возобновление полномасштабной войны в Донбассе. Также сообщалось, что украинский политик Михаил Саакашвили допустил развал страны на шесть частей.

 

ДЦ

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