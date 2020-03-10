Все новости >>

//В мире 13+

Экс-комбриг ДНР заявил о «фактическом признании» Зеленским потери Донецка и Луганска

, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-комбриг ДНР заявил о «фактическом признании» Зеленским потери Донецка и Луганска
Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Александр Ходаковский, бывший командир бригады «Восток» ополчения ДНР, прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что Украина намерена участвовать в мирных переговорах по Донбассу еще год, после чего представители Киева в Минск летать перестанут. Данной теме Ходаковский посвятил один из своих постов, размещенных в его Telegram-канале.

Как отметил экс-комбриг, данное высказывание украинского президента означает «фактическое признание» им потери территорий ДНР и ЛНР для киевской власти. Ходаковский отказался считать это победой, однако назвал «результатом».

Ранее во вторник сообщалось, что в блогосфере появился материал, в котором предсказывается, в течение какого срока армия России разгромит Вооруженные силы Украины в случае их наступления в Донбассе.

 

ДЦ

//картина дня

Политика

Жириновский рассказал, что может ждать Путина на президентских выборах 2024 года

Жириновский рассказал, что может ждать Путина на президентских выборах 2024 года

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие перспективы ожидают нынешнего главу государства Владимира Путина в том случае, если будут сняты ограничения на число президентских сроков.

ООН может попасть в скандал. Один из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» обещает рассекретить резонансные документы.

ООН может попасть в скандал. Один из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» обещает рассекретить резонансные…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Путин ответил в Госдуме на предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Такую идею поддержали многие депутаты Госдумы и президенту…