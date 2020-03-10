Экс-комбриг ДНР заявил о «фактическом признании» Зеленским потери Донецка и Луганска

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10 марта 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Александр Ходаковский, бывший командир бригады «Восток» ополчения ДНР, прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что Украина намерена участвовать в мирных переговорах по Донбассу еще год, после чего представители Киева в Минск летать перестанут. Данной теме Ходаковский посвятил один из своих постов, размещенных в его Telegram-канале.

Как отметил экс-комбриг, данное высказывание украинского президента означает «фактическое признание» им потери территорий ДНР и ЛНР для киевской власти. Ходаковский отказался считать это победой, однако назвал «результатом».

Ранее во вторник сообщалось, что в блогосфере появился материал, в котором предсказывается, в течение какого срока армия России разгромит Вооруженные силы Украины в случае их наступления в Донбассе.