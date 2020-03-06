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Зеленский рассказал, как скоро Украина откажется от Минских соглашений

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Зеленский рассказал, как скоро Украина откажется от Минских соглашений
Фото: соцсети

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен тратить весь свой президентский срок на работу над Минскими соглашениями. По его словам, у страны есть год на выполнение договоренностей.

Зеленский отметил, что может добиться урегулирования ситуации на юго-востоке Украины в результате переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. При этом украинский лидер отметил, что страна откажется от Минских соглашений, если обстановка в Донбассе не наладится в течение года. «Время идет. Власти могут потратить один год на достижение Минских соглашений», - добавил он.

АБ

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