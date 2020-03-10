Озвучен вероятный срок разгрома ВСУ Россией в случае наступления Киева на ЛДНР

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10 марта 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Предсказан ответ Российской Федерации в случае наступления Вооруженных сил Украины на ДНР и ЛНР. Данной теме посвящен материал, размещенный в сети.



Как пишет автор канала «Обозрение» в «Яндекс. Дзен», жители неподконтрольной Киеву части Донбасса сейчас активно получают российские паспорта, поэтому нападение ВСУ по сути станет объявлением войны Москве.

Согласно прогнозу блогера, если Украина пойдет на штурм республик, Россия признает их и окажет военную помощь, чтобы защитить своих граждан. ВСУ будут разгромлены армией РФ в течение 48 часов, говорится в процитированном посте.

Ранее сообщалось, что американский эксперт Эдуард Лозанский объяснил неизбежность продолжения конфликта в Донбассе.