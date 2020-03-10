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Политолог из США объяснил неизбежность продолжения войны между Украиной и ЛДНР

, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия»

Политолог из США объяснил неизбежность продолжения войны между Украиной и ЛДНР
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженное противостояние между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР обречено на продолжение. Соответствующую точку зрения на страницах отечественных СМИ высказал политический эксперт, гражданин Соединенных Штатов Эдуард Лозанский.

Лозанский отметил, что президент Владимир Зеленский не может выполнить минские договоренности из-за сопротивления националистически настроенных сил и «внешних кураторов». Это означает, что пока условий для завершения военного конфликта на востоке Украины нет, полагает аналитик.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернет выложили видеоролики, на которых запечатлены ракетные удары ополченцев ДНР по киевским силовикам.

 

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