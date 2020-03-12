Националисты напали на Сивохо на презентации «платформы примирения»

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12 марта 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

нападение националистов на Сергея Сивохо на скриншоте youtube-видео

Украинские националисты совершили нападение на Сергея Сивохо. Бывший квнщик теперь работает советником секретаря украинского совбеза. Он занимается вопросами Донбасса.

Нападение произошло во время презентации «национальной платформы примирения». На ней было заявлено движение официального Киева к миру.

Сивохо презентовал новый проект. Презентация продолжалась около получаса. После этого националисты начали орать. Их возмутило, что секретарь совбеза Украины назвал войну на Донбассе внутренним конфликтом.

Мероприятие было сорвано, когда националисты обступили плотной толпой Сергея Сивохо. Он попытался выйти из помещения, но его заблокировали.

Кое-как чиновнику удалось вырваться в коридор. Но там на него давление продолжилось. В конце концов, кто-то сильно толкнул Сивохо и тот упал.

«Толкнули Сивохо, а упал и разбился Зеленский», — уже прокомментировал произошедшее эксперт Юрий Кот.

Сергею Сивохо поручили заниматься Донбассом осенью прошлого года. Он уже выступал с критикой в адрес партии «Слуга народа» после того, как парламентарии отказались принять закон о пенсиях жителям Донбасса.