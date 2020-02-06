Сивохо «разгромил» партию Зеленского

Ставленник Зеленского, бывший квнщик, Сергей Сивохо раскритиковал депутатов партии Зеленского. Он обрушился со словами негодования в адрес партийцев «Слуги народа». Накануне те отказались принимать закон о пенсиях жителям Донбасса.
Сабботаж парламентариев Сивохо принял близко к сердцу. Советник секретаря украинского совбеза возмутился отказом платить пенсии жителям Донбасса.
Верх цинизма! Сабботаж политики президента!» — заявил Сергей Сивохо: «314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса? Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина».
Сивохо еще забыл добавить, что украинские депутаты, по сути, поставили подножку официальному Киеву. Вопрос о пенсиях поднимался в Минске, об этом говорили на саммите «нормандской четверки». Зеленский обещал платить пенсии жителям Донбасса.
С чем он поедет на «нормандский формат» в апреле, пока не очень понятно. Накануне депутаты Верховной Рады отказались принимать закон о пенсиях жителям Донбасса. Депутат от «Слуги народа» сказала, что у них могут быть пророссийские взгляды. За это в Киеве принято наказывать.