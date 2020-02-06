Сивохо «разгромил» партию Зеленского

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6 февраля 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Сергей Сивохо на фото с фейсбук

Ставленник Зеленского, бывший квнщик, Сергей Сивохо раскритиковал депутатов партии Зеленского. Он обрушился со словами негодования в адрес партийцев «Слуги народа». Накануне те отказались принимать закон о пенсиях жителям Донбасса.

Сабботаж парламентариев Сивохо принял близко к сердцу. Советник секретаря украинского совбеза возмутился отказом платить пенсии жителям Донбасса.

Верх цинизма! Сабботаж политики президента!» — заявил Сергей Сивохо: «314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса? Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина».

Сивохо еще забыл добавить, что украинские депутаты, по сути, поставили подножку официальному Киеву. Вопрос о пенсиях поднимался в Минске, об этом говорили на саммите «нормандской четверки». Зеленский обещал платить пенсии жителям Донбасса.

С чем он поедет на «нормандский формат» в апреле, пока не очень понятно. Накануне депутаты Верховной Рады отказались принимать закон о пенсиях жителям Донбасса. Депутат от «Слуги народа» сказала, что у них могут быть пророссийские взгляды. За это в Киеве принято наказывать.