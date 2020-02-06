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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Почему в Раде не хотят платить пенсии Донбассу?

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Почему в Раде не хотят платить пенсии Донбассу?
Фото: pixabay.com

В Верховной Раде Украины призвали отказаться от выплат пенсий жителям Донбасса, потому что те могут поддерживать Россию. Российский политолог Сергей Козлов объяснил, с чем связана такая инициатива.

По мнению эксперта, подобным образом украинские политики пытаются показать свою «ультрапатриотичность». Якобы, жители Донбасса не являются патриотами своей страны, а потому не должны пользоваться государственными деньгами, передаёт Радио Sputnik.

«Зеленский шел на выборы как "президент всей Украины", как человек, который претендует на то, чтобы объединить восточную и западную Украину... Одним из первых шагов должен был стать законопроект о возвращении пенсий Донбассу», - напомнил Козлов.

АБ

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