Почему в Раде не хотят платить пенсии Донбассу?

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6 февраля 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

В Верховной Раде Украины призвали отказаться от выплат пенсий жителям Донбасса, потому что те могут поддерживать Россию. Российский политолог Сергей Козлов объяснил, с чем связана такая инициатива.

По мнению эксперта, подобным образом украинские политики пытаются показать свою «ультрапатриотичность». Якобы, жители Донбасса не являются патриотами своей страны, а потому не должны пользоваться государственными деньгами, передаёт Радио Sputnik.

«Зеленский шел на выборы как "президент всей Украины", как человек, который претендует на то, чтобы объединить восточную и западную Украину... Одним из первых шагов должен был стать законопроект о возвращении пенсий Донбассу», - напомнил Козлов.