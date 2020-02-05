Стало известно о новых потерях армии Украины при попытке атаковать ополчение ДНР

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5 февраля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины понесли новые потери при попытке обстрелять позиции, занимаемые ополченцами ДНР. Об этом рассказывается в сообщении, распространенном Народной милицией непризнанной республики.

В информации говорится, что дислоцирующиеся под Авдеевкой военные из 56-й бригады ВСУ решили атаковать ополчение из РПГ, использовав самодельный боеприпас. В результате разрыва снаряда погиб один украинский боец, еще двое ранены.

Ранее в ДНР сделали срочное заявление о новом ударе противника по Донецку. Также сообщалось, что в Луганске перечислили регионы, которые могут отделиться от Киева в будущем.