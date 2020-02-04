В ЛНР перечислили способные отделиться в будущем от Киева украинские регионы

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4 февраля 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Военнослужащий Нацгвардии Украины на патриотической акции в Ужгороде, Serhii Hudak / globallookpress.com

Родион Мирошник, специальный представитель самопровозглашенной ЛНР на минских мирных переговорах, обозначил регионы Украины, которые способны в будущем выйти из состава страны. По данному вопросу Мирошник высказался в разговоре с журналистами.

По словам представителя Луганска, Украина может распасться из-за слабости центральной власти, ее ориентации на внешние силы, бьющих по населению реформ и насаждения националистической идеологии. В числе территорий, которые способны отделиться от Киева в будущем, собеседник издания kp.ru назвал Закарпатье, Буковину, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Ранее Олег Неменский, отечественный политический эксперт, озвучил единственный сценарий примирения между РФ и Украиной. Также сообщалось, что аналитик Олег Матвейчев рассчитал возможный срок уничтожения Россией армии соседнего государства в случае необходимости.