Единственный сценарий примирения между Россией и Украиной назвал политолог из РФ

Олег Неменский, отечественный политический эксперт, рассказал, при каком варианте развития событий случится примирение между Российской Федерацией и Украиной. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.
По словам Неменского, диалог Москвы и Киева нормализуется только в том случае, если произойдут перемены в соседнем государстве, предполагающие отказ «агрессивного меньшинства» от навязывания своей воли всем остальным жителям бывшей советской республики.
Ранее в экспертном сообществе рассчитали предполагаемый срок уничтожения Россией всей украинской армии в случае вооруженного конфликта. Кроме того, сообщалось, что философ и сторонник Евромайдана Сергей Дацюк объяснил невозможность возвращения Донецка и Луганска под контроль Киева.