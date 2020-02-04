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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Единственный сценарий примирения между Россией и Украиной назвал политолог из РФ

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Единственный сценарий примирения между Россией и Украиной назвал политолог из РФ
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Олег Неменский, отечественный политический эксперт, рассказал, при каком варианте развития событий случится примирение между Российской Федерацией и Украиной. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.

По словам Неменского, диалог Москвы и Киева нормализуется только в том случае, если произойдут перемены в соседнем государстве, предполагающие отказ «агрессивного меньшинства» от навязывания своей воли всем остальным жителям бывшей советской республики.

Ранее в экспертном сообществе рассчитали предполагаемый срок уничтожения Россией всей украинской армии в случае вооруженного конфликта. Кроме того, сообщалось, что философ и сторонник Евромайдана Сергей Дацюк объяснил невозможность возвращения Донецка и Луганска под контроль Киева.

 

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