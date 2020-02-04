Рассчитан вероятный срок уничтожения Россией всей армии Украины в случае войны

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4 февраля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

России не следует волноваться из-за заявлений турецкого президента Реджепа Эрдогана, который пообещал в Киеве помочь Вооруженным силам Украины. Соответствующую точку зрения высказал Олег Матвейчев, политический эксперт.

Аналитик, ставший собеседником «ПолитНавигатора», заверил, что увеличения мощи ВСУ не произойдет. Согласно расчетам Матвейчева, в случае возникновения военной необходимости Россия уничтожит всю украинскую армию за сутки. Если Киев будет поддерживать Турция, то он продержится всего лишь на час больше, спрогнозировал специалист.

Ранее Яков Кедми, бывший израильский разведчик, рассказал, как предотвратить Третью мировую. Кроме того, сообщалось, что Сергей Дацюк, философ с Украины, объяснил невозможность реинтеграции Донецка и Луганска.