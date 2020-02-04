Экс-разведчик раскрыл единственный способ избежать Третьей мировой с участием РФ

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4 февраля 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Российский комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Яков Кедми, бывший израильский разведчик, назвал способ избежать Третьей мировой войны, которая, как и предыдущие глобальные конфликты, должна затронуть Россию. По данному вопросу эксперт высказался, выступая в телевизионном эфире.

По словам Кедми, принявшего участие в ток-шоу «Право знать» на канале «ТВ центр», единственным фактором, который способен предотвратить новую войну, является военная и экономическая сила РФ. Страна должна наращивать свою мощь, полагает экс-разведчик.

Ранее сообщалось, что в СМИ озвучили новые возможные подробности гибели бойцов ФСБ в районе сирийского Алеппо. Предполагается, что данный инцидент произошел в конце минувшей недели.