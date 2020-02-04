Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Экс-разведчик раскрыл единственный способ избежать Третьей мировой с участием РФ

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-разведчик раскрыл единственный способ избежать Третьей мировой с участием РФ
Российский комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Яков Кедми, бывший израильский разведчик, назвал способ избежать Третьей мировой войны, которая, как и предыдущие глобальные конфликты, должна затронуть Россию. По данному вопросу эксперт высказался, выступая в телевизионном эфире.

По словам Кедми, принявшего участие в ток-шоу «Право знать» на канале «ТВ центр», единственным фактором, который способен предотвратить новую войну, является военная и экономическая сила РФ. Страна должна наращивать свою мощь, полагает экс-разведчик.

Ранее сообщалось, что в СМИ озвучили новые возможные подробности гибели бойцов ФСБ в районе сирийского Алеппо. Предполагается, что данный инцидент произошел в конце минувшей недели.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Украинский философ огласил причину невозможности возвращения ДНР и ЛНР Киеву

Украинский философ огласил причину невозможности возвращения ДНР и ЛНР Киеву

Возвращение под контроль Киева территорий, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, невозможно. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Сергей Дацюк, украинский философ.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Ростове-на-Дону вместо закладок в последнее время находят пустые бланки для рецептурных препаратов. С одной стороны – безопасно для продавцов наркотиков, с другой – по…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Участник шоу «ДНК» на канале НТВ хотел с помощью генетического теста решить семейные проблемы а оказался на больничной койке. Продюсеры заперли его в съемной квартире…

//новости ан

//новости ан