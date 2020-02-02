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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

АН стали известны подробности гибели сотрудников ФСБ в Сирии

, 19:36 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

АН стали известны подробности гибели сотрудников ФСБ в Сирии
грузовик российских военных в Сирии на фото автора

Сотрудники ФСБ погибли в Алеппо. Двое из них были спецназовцами управления специальных операций УСО. Еще двое входили в штат управления «К». «Аргументы недели» стали известны подробности трагедии.

Гибель сотрудников ФСБ в Сирии произошла в результате нападения боевиков. Накануне группировка протурецких террористов осуществила наступление. Сирийская армия атаку сдерживать не стала. Бойцы армии Башара Асада бросили свои позиции и отступили.

Отступление сирийцев поставило в тяжелую ситуацию российских советников. В зоне боевых действий находились инструкторы Сил специальных операций. Их успел забрать вертолет, поэтому они смогли эвакуироваться. Сотрудники ФСБ пытались вырваться на автомобиле, однако попали под обстрел и погибли.

Террористы захватили снаряжение и оружие погибших. Не исключено, что кто-то из них был еще жив в момент, когда попал в руки террористов. По имеющейся информации, убийцы добивали россиян выстрелами в голову.

Вся эта информация официально не подтверждена. На войне бывает много слухов. Поэтому эти подробности также сообщаются на правах слухов.

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