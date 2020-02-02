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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Границу с Сирией пересекла новая колонна турецкой военной техники

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Границу с Сирией пересекла новая колонна турецкой военной техники
флаг Турции, pixabay.com

В СМИ утром в воскресенье, 2 февраля, появилась информация о том, что турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией. Она состоит из нескольких десятков единиц бронетехники, в частности, танков.

Журналисты утверждают, что границу через КПП "Кафр-Лусейн", который находится на севере сирийской провинции Идлиб, пересекли не менее четырех десятков бронемашин и танков турецкой армии.

Напомним, 28 января текущего года через тот же пропускной пункт на территорию САР вторглась колонна, состоявшая из 30 военных транспортных средств. Среди них были 12 бронированных машин, перевозивших материально-техническое оборудование. 

ЕТ

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