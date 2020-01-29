Корреспондент RT получила серьезное ранение в Сирии

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29 января 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

флаг Сирии, pixabay.com

Вечером в среду, 29 января, стало известно, что корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьезное ранение в Сирии. Согласно последней информации, происшествие случилось в городе Мааррат ан-Нууман.

Подчеркивается, что группа снимала склады оружия, которые остались на юго-востоке сирийской провинции Идлиб после отступления боевиков.

По предварительным данным, один из снарядов внезапно взорвался. Шабруни после случившегося была доставлена в клинику города Хан-Шейхун. В настоящий момент пациентку везут в государственную больницу Хамы. Данных о ее состоянии не поступало.