Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Эксперт оценил слова госсекретаря США о "беспощадных действиях" России в Сирии

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Эксперт оценил слова госсекретаря США о
флаг США, pixabay.com

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов во вторник оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео, который ранее обвинил Россию в "беспощадных" действиях в Сирии.

Глава Госдепа заявил, что РФ и Иран своими действиями препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии.

Шаповалов подчеркнул, что данное заявление сделал госсекретарь страны, разрушившей Ирак и Ливию, вмешавшейся в дела САР, а также совершившей акт государственного преступления, убив иранского генерала Сулеймани. Эксперт полагает, что такие слова со стороны США могут считаться "актом государственного лицемерия", который является абсолютно неприемлемым.

ЕТ

//картина дня

В мире

Эксперт оценил слова госсекретаря США о

Эксперт оценил слова госсекретаря США о "беспощадных действиях" России в Сирии

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов во вторник оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео, который ранее обвинил Россию в "беспощадных" действиях в Сирии.

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск без войны. По данному вопросу высказался Владимир Жога, командир батальона «Спарта».

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" во вторник, 28 января, впервые официально прокомментировали трагическую гибель легендарного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию, так как о пропавшей в Мексике сутки назад актрисе нет никакой информации. У Андрейченко имеются два телефона…