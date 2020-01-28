Эксперт оценил слова госсекретаря США о

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28 января 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

флаг США, pixabay.com

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов во вторник оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео, который ранее обвинил Россию в "беспощадных" действиях в Сирии.

Глава Госдепа заявил, что РФ и Иран своими действиями препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии.

Шаповалов подчеркнул, что данное заявление сделал госсекретарь страны, разрушившей Ирак и Ливию, вмешавшейся в дела САР, а также совершившей акт государственного преступления, убив иранского генерала Сулеймани. Эксперт полагает, что такие слова со стороны США могут считаться "актом государственного лицемерия", который является абсолютно неприемлемым.