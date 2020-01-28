Помпео заявил, что РФ и Иран

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сделал резонансное заявление о России, Иране и САР. По его словам, эти страны препятствуют установлению перемирия на севере Сирии.

Майк Помпео уточнил, что "циничные действия" со стороны иранского режима, режима Башара Асада и руководства Российской Федерации в настоящий момент "напрямую препятствуют" установлению режима перемирия в северной части Сирии.