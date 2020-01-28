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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Помпео заявил, что РФ и Иран "напрямую препятствуют" перемирию в Сирии

, 07:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Помпео заявил, что РФ и Иран
госсекретарь США Майк Помпео, Paul Hennessy/Keystone Press Agency
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сделал резонансное заявление о России, Иране и САР. По его словам, эти страны препятствуют установлению перемирия на севере Сирии.
 
Майк Помпео уточнил, что "циничные действия" со стороны иранского режима, режима Башара Асада и руководства Российской Федерации в настоящий момент "напрямую препятствуют" установлению режима перемирия в северной части Сирии.
 
Глава Госдепа США добавил, что Вашингтон осуждает "варварские атаки" и призывает немедленно достичь перемирия.
ЕТ

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