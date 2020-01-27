Пушков предположил, из-за чего Америка

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27 января 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сенатор Совфеда Алексей Пушков в соцсети объяснил американским гражданам, почему правительство Соединённых Штатов настолько озаботилось благополучием Украины.

Пушков отметил, что американцы в Сети стали спорить о том, действительно ли США волнуют украинские проблемы. Российский политик напомнил о словах госсекретаря США Майка Помпео, который "проговорился", что Америку на самом деле не заботят дела на Украине.

«Вокруг моего твита о Помпео среди пользователей в США - бурная дискуссия: нужна ли США Украина и найдёт ли ее большинство американцев на карте? Если и нужна, то лишь затем, чтобы насолить России. Сама по себе Украина с ее бедностью и факельными шествиями американцам до лампочки», - уверен сенатор.