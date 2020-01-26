Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков: "Помпео проговорился"

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков:
Российский сенатор Алексей Пушков, фото: Instagram

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления госсекретаря США Майкла Помпео, которому Украина оказалась не важна. Политик предположил, что Вашингтон выдумал свои приоритеты.

В твите сервиса микроблогов Пушков привел цитату Госсекретаря США, который ранее в эфире радиостанции NPR 24 января задал ведущей вопрос, действительно ли она считает, что американские власти интересует Украина.

"Помпео проговорился. [...] Так госсекретарь фактически признал: для национальных интересов США происходящее на Украине не имеет особого значения. Это выдуманный приоритет правящей касты", - отметил российский сенатор.

Ранее АН сообщали, что, по словам американской ведущей Мэри Луиз Келли, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео даже нецензурно выругался на нее после вопроса, который она задала политику об Украине.

АС

//картина дня

В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы избежать воздействия коронавируса. Известно, что он получил распространение на нескольких мировых континентах, при этом накануне в Москве были госпитализированы туристы из Китая…

В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы избежать воздействия коронавируса. Известно, что…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ток-шоу Первого канала «На самом деле» плохой спектакль и ничего общего не имеет с действительностью. Программу в очередной раз обвиняет во лжи один из участников съемок…

//новости ан

Житель Волгограда Армен Оганесян готовит обращение к президенту – его возмутили слова губернатора Краснодарского края, который назвал мусорную свалку Мамаевым курганом…

//новости ан

В Нижневартовске полиция не приехала по вызову о стрельбе из автомата в одном из районов города. Очевидцы буквально обрывали телефон в дежурной части, но полицейские…

//новости ан

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин распорядился принять меры по приостановке действия режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны транзитных…