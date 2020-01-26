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26 января 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Российский сенатор Алексей Пушков, фото: Instagram

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления госсекретаря США Майкла Помпео, которому Украина оказалась не важна. Политик предположил, что Вашингтон выдумал свои приоритеты.

В твите сервиса микроблогов Пушков привел цитату Госсекретаря США, который ранее в эфире радиостанции NPR 24 января задал ведущей вопрос, действительно ли она считает, что американские власти интересует Украина.

"Помпео проговорился. [...] Так госсекретарь фактически признал: для национальных интересов США происходящее на Украине не имеет особого значения. Это выдуманный приоритет правящей касты", - отметил российский сенатор.

Ранее АН сообщали, что, по словам американской ведущей Мэри Луиз Келли, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео даже нецензурно выругался на нее после вопроса, который она задала политику об Украине.