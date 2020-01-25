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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Американская ведущая утверждает, что Помпео выругался на нее после вопроса об Украине

, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NPR

Американская ведущая утверждает, что Помпео выругался на нее после вопроса об Украине
госсекретарь США Майк Помпео, Paul Hennessy/Keystone Press Agency
В СМИ сегодня появилась информация о том, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео выругался на американскую ведущую Мэри Луиз Келли после вопроса, который она задала об Украине.
 
Келли утверждает, что Помпео не раз выругался на нее, поскольку ему не понравились вопросы. В рамках интервью госсекретарь подчеркнул, что был готов обсудить ситуацию в Иране, однако не давал согласие обсуждать политику США в отношении Украины.
 
После интервью глава Госдепа пригласил ведущую к себе для беседы. Келли отметила, что Помпео спросил, считает ли она, что американцев волнует Украина. По ее словам, дипломат использовал ругательство в этом предложении и во многих других. Также он поинтересовался, может ли журналистка найти Украину на карте мира без подписей. Мэри Луиз показала, где находится эта страна, после чего Госсекретарь молча убрал карту.
 
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